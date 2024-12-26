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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 gram bonzai ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda 10 gram bonzai (300 kullanımlık), 5 adet sentetik ecza ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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