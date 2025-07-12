Burdur'da Traktör Yangını: 50 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde traktör kepçesinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu kopan kablo, saman yüklü römorkta yangına yol açtı. Yangın kısa sürede çevredeki ekili alanlara sıçrayarak, yaklaşık 50 dönüm arazinin zarar görmesine neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde İslam Armudu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, traktör kepçesinin elektrik tellerine değmesi sonucu kopan kablonun yol açtığı kıvılcımlar, römorkta bulunan saman balyalarını tutuşturdu. Traktör sürücüsü, aracı hızla römorktan ayırarak yangının daha fazla büyümesini önlemeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede römorktan çevredeki ekili arazilere sıçradı. İhbar üzerine Karamanlı ve Tefenni itfaiyesi ekipleri olay yerine sevk edildi. İş makineleri ve bölgedeki vatandaşlar da traktörleriyle yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ve bölge halkının yoğun çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm ekili alan ve saman yüklü römork tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR