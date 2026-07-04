Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 yaralı

Burdur'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Ağlasun Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.C. (78) idaresindeki 18 DT 478 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü B.C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı