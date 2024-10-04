Burdur'da Trafik Kazasında 1 Kişi Ağır Yaralandı

Burdur'un Çavdır ilçesi Denizli-Antalya karayolunda tomruk yüklü tıra çarpan otomobilin alev alev yandığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Burdur'un Çavdır ilçesi Denizli-Antalya karayolu Bölmepınar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram T. (38) idaresindeki 44 ND 574 plakalı otomobil, önünde seyreden Şeref Ş. (66) idaresindeki 16 US 604 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarparak alev aldı. Kazada alev alan araçta bulunan ve ağır yaralanan Bayram T. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılırken 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bayram T. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Hastanede tedavi altına alınan Bayram T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR