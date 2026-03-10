Haberler

Burdur'daki kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki levhaya çarpması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, hastanede 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki levhaya çaptığı kazada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 28 Şubat'ta Burdur - Antalya karayolu Susuz Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartu Efe Zengin (21) idaresindeki 15 SE 803 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından bulunan levhaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 10 gün süren tedavisinin ardından Zengin kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
