Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: Kaza anı kamerada

Burdur'un Altınyayla ilçesinde otomobil ile kamyonun kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Altınyayla ilçesi Dirmil Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 32 ABA 083 plakalı kamyon ile 48 AYH 049 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, kamyon refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; araçların çarpıştığı ve otomobilin takla attığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BURDUR