Burdur'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ve bir tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Isparta karayolu üzeri Kazak-1 tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. (19) idaresindeki 32 AAK 364 plakalı otomobil, C.K.'nin (56) kullandığı 33 AZV 518 plakalı otomobil ve plaka bilgisi alınamayan tır çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken araçlarda bulunan Hasret Kurman (18), A.K. (52), M.Y. (10), H.K. (10), İ.Y. (18) ve A.D. (53) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçlardan çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasret Kurman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 7 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
