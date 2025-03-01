Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Olay kulis: Öcalan'ın çağrısına uymayan YPG'yle ilgili Türkiye'nin planı var

Öcalan'ın çağrısına uymadılar! Türkiye'nin YPG'yle ilgili planı var
Trump'ın yüz çevirdiği Ukrayna'ya, IMF'den yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
'Yemediğimi yedirmem' sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir hafif ticari aracın şarampole düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeşildere Köyü yakınlarında gerçekleşti. Durmuş D. ve eşi Saliha Demirel'in içinde bulunduğu araç virajı alamadı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın virajı alamayarak şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Yeşildere Köyü Yapraklı Barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Durmuş D.(68) idaresindeki 15 HB 983 plakalı Fiat marka hafif ticari araç virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 1 metre derinliğindeki şarampole düştü. Düşme esnasında emniyet kemerleri bağlı olmayan sürücü Durmuş D. ve yolcu koltuğunda oturan eşi Saliha Demirel (71) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Saliha Demirel'in hayatını kaybettiği belirlenirken Durmuş D. ise ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saliha Demirel'in cenazesi ise olay yeri inceleme ve savcının çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
img

Videosu olmasa inanmayacağınız bir olay daha
img

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Babam yaşındasın' deyip reddettiği adam yüzüne kezzap attı! İki gözünü de kaybetti

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.