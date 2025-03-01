Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın virajı alamayarak şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Yeşildere Köyü Yapraklı Barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Durmuş D.(68) idaresindeki 15 HB 983 plakalı Fiat marka hafif ticari araç virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 1 metre derinliğindeki şarampole düştü. Düşme esnasında emniyet kemerleri bağlı olmayan sürücü Durmuş D. ve yolcu koltuğunda oturan eşi Saliha Demirel (71) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Saliha Demirel'in hayatını kaybettiği belirlenirken Durmuş D. ise ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saliha Demirel'in cenazesi ise olay yeri inceleme ve savcının çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR