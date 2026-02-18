Burdur'da 84 araç trafikten men edildi

Burdur'da son 1 haftada yapılan denetimlerde 622 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 84 araç ise trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince sorumluluk bölgesindeki yol güzergahlarında 09-15 Şubat tarihlerinde özellikle yük ve yolcu taşıyan araçlar, seyir halinde cep telefonu kullanan sürücüler ile emniyet kemeri ve kış lastiği kullanımına yönelik kontroller yapıldı. Denetimlerde toplam 15 bin 120 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 622 araç ve sürücüsüne idari yaptırım uygulandı. Ayrıca çeşitli eksiklikleri bulunan 84 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı