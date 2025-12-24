Burdur'da 35 araç trafikten men edildi

Burdur'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 35 araç trafikten men edilirken 4 sürücünün ehliyetine al konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik kolluk kuvvetlerince yürütülen denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, usulsüzlük ve suiistimallerin en aza indirilmesi ile kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 19-21 Aralık tarihlerinde il genelinde "Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Etkisinde Araç Kullanımına Yönelik Denetim" gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 513 araç ve sürücü kontrol edilirken, 35 araç trafikten men edildi. Ayrıca 4 sürücünün sürücü belgesi geri alınırken, 53 araç ve sürücüsüne idari ceza uygulandı. - BURDUR