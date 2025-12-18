Burdur'da jandarma ekipleri tarafından trafik denetimleri devam ediyor

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 7 bin 861 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan yol güzergahlarında motosiklet kullanan sürücüler, emniyet kemeri kullanımı ve aşırı hız yapan araçlara yönelik, trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 7 bin 861 araç ve sürücüsü kontrol edildi. - BURDUR