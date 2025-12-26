Haberler

Tır ile çarpışan TOFAŞ hurdaya döndü

Burdur - Fethiye kara yolunda meydana gelen kazada TOFAŞ marka otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da TOFAŞ marka otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.D.Ş. idaresindeki 07 ATF 967 plakalı TOFAŞ marka otomobil ile E.E.'nin kullandığı 06 DGC 221 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Z.D.Ş. ve yolcu konumunda bulunan A.Ş. araç içerisinde sıkışırken tır sürücüsü E.E. yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisine sıkışan Z.D.Ş. ve A.Ş. çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
