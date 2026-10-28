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Burdur'da tırın dönüşünde yola düşen mermer parçaları tek şeridi kapattı

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Burdur'da tırın dönüşünde yola düşen mermer parçaları tek şeridi kapattı Haber Videosunu İzle
Burdur'da tırın dönüşünde yola düşen mermer parçaları tek şeridi kapattı
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Burdur-Antalya karayolu üzerindeki Antalya Kavşağı'nda saat 17.00 sıralarında dönüş yapan tırdan yola mermer parçaları düştü. Yola saçılan parçalar tek şeridi kapatırken polis tıra idari para cezası uyguladı, Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Burdur'da kavşaktan dönüş yapan tırdan yola mermer parçaları düştü. Polis ekipleri tarafından tıra idari para cezası uygulanırken karayolları ekipleri yola saçılan mermer parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Burdur-Antalya karayolu üzerindeki Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 ADN 482 plakalı tır, kavşakta dönüş yaptığı sırada taşıdığı mermerler yola düştü. Yola saçılan mermer parçaları yolda tek şerit kapanırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tır hakkında idari işlem uyguladı. Karayolları ekipleri ise yola düşen mermer parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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