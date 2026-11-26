Burdur'da ters yönde ilerleyen aracın çarptığı kazada 18 yaşındaki genç defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da ters yönde ilerleyen otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpıştığı kazada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Genç, Sultandere Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi; kazada diğer araçtaki 5 kişi yaralandı.
Burdur'da ters yönde ilerleyen otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eren Baş (18) idaresindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil, ters yönde ilerlediği sırada Ö.Ö. yönetimindeki 15 DR 735 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mustafa Eren Baş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ile araçta bulunan A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. yaralandı. Yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gözyaşları ile toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Mustafa Eren Baş'ın cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.