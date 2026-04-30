Burdur'da tartıştığı aileyi av tüfeğiyle yaralayan şahıs tutuklandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde aynı aileden babayı, anneyi ve çocuğunu av tüfeğiyle yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy köyünde, Şahin K. (46) ile Erhan Y. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin K. yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda baba Erhan Y., eşi Sevgi Y. (28) ve çocukları Mehmet Ali Y. (11) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağlasun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren Şahin K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı