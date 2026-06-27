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Burdur'da tartıştığı adamı vurarak öldürdü

Burdur'da tartıştığı adamı vurarak öldürdü
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Burdur'da henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Hasan Akay'ı silahla vurarak öldüren Ali Ç., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Burdur'da tartıştığı adamı vurarak öldüren şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Akay ve Ali Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç. yanında getirdiği silahla Hasan Akay'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Akay, ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akay sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleni ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akay kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirilen şüpheli şahıs Ali Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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