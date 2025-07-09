Burdur'da Tarifesiz Yolcu Taşımacılığına Sıkı Denetim: 15 Araç Trafikten Men Edildi

Burdur'da Tarifesiz Yolcu Taşımacılığına Sıkı Denetim: 15 Araç Trafikten Men Edildi
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Burdur il genelinde yapılan denetimlerde 15 araç trafikten men edilirken, 38 araca ise trafik kurallarına uymadığı için idari para cezası uygulandı. Emniyet ekipleri toplamda 262 araç ve sürücüsünü kontrol etti.

Burdur il genelinde tarifesiz yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerde 15 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-6 Temmuz tarihlerinde yapılan denetimlerde toplam 262 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 38 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca 15 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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