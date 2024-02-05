Burdur'da Sanal Devriye Operasyonu: 4 Aranan Şahıs Tutuklandı

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sanal devriyesinde yakalanan 4 aranan şahıs, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 15-31 Ocak tarihleri arasında iki farklı olayda FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen H.A.D., Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bucak-Taşyayla'da bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aynı dönem icra edilen sanal devriyelerde sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen bir internet sitesine ise erişim engellendi. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 11 şahıstan 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 7 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, sosyal medya platformlarında müstehcen paylaşımlar yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikametinde ve müştemilatında yapılan aramada suç unsuru olarak değerlendirilen dijital materyallere el konularak, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca sanal devriyeler neticesinde 10 yasadışı bahis sitesi, 20 sağlık için tehlikeli madde temini yapan internet sitesi, 18 Atatürk aleyhine iştirak suçlar kapsamında sosyal medya hesabı, 220 müstehcen içerikli paylaşım yapan internet sitesi, 48 fuhuş içerikli internet sitesi olmak üzere toplam 316 internet sitesi hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) erişimin engellenmesine yönelik bilgi verildi. İnternet üzerinden oltalama yöntemi ile dolandırıcılık amaçlı 22 web sitesi ve mobil uygulama hakkında da Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinesinde erişimin engellenmesi için gerekli adımlar atıldı. - BURDUR