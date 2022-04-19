Burdur'da radarla trafik hız denetimleri yapıldı - Haberler

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Burdur'da radarla trafik hız denetimleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burdur'da radarla trafik hız denetimleri yapıldı

Burdur'da yapılan trafik denetimlerinde 108 araca idari para cezası kesildi.

BURDUR MERKEZ, BURDUR (İHA) - Burdur'da yapılan trafik denetimlerinde 108 araca idari para cezası kesildi.

Burdur Merkez'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından radarla hız denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde toplamda 108 araç sürücüsüne belirlenen hız limitini geçtikleri için idari para cezası kesildi. 1 araç trafikten men edildi. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Burdur Merkez, Para Cezası, Burdur, 3. Sayfa, Haberler

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