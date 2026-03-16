Burdur'da Pide Salonunda Patlama

Burdur'da pide salonunda doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Ersan Caddesi üzerinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pide salonunun mutfak kısmında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve Toros Gaz ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında mutfakta bulunan O.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından patlama sonrası çıkan ufak çaplı yangın söndürülürken, Toros Gaz ekipleri de gaz akışını kesti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, patlamanın yaşandığı pide salonunda maddi hasar meydana geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
