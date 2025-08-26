Burdur'da Otoparkta Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Burdur'da Otoparkta Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucak ilçesinde husumet nedeniyle çıkan kavgada bir kişi kurşun yağdırdı, olay yerinden geçen bir genç kadın da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise kayıplara karıştı.

Burdur'un Bucak ilçesinde husumetlisine kurşun yağdıran şahıs, olay yerinden geçen genç kadını da yaraladı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli aracıyla kayıplara karıştı.

Olay, saat 14.35 sıralarında Bucak ilçesi Karaayvatlar Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Ali A. (34) ile Mustafa K. (43) otoparkta karşılaştı. Çıkan kavgada Ali A., yanındaki tabancayla Mustafa K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mustafa K., sağ ve sol bacak kasık bölgesinden yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen Zülal U. (22) isimli kadın da seken kurşunlardan birinin kasık bölgesine isabet etmesi ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından aracıyla kaçan Ali A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu, valilik hemen görevden aldı

Doktorun rezilliği şehri ayağa kaldırdı! Valilik hemen görevden aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Programda ilginç anlar: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 eser dinletti

Bahçeli'den sürpriz: Bizzat dinletip "Nasıl buldunuz?" diye sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.