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Burdur'da otomobille çarpışan öğrenci servisinde 12 öğrenci hafif yaralandı

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Burdur'da otomobille çarpışan öğrenci servisinde 12 öğrenci hafif yaralandı Haber Videosunu İzle
Burdur'da otomobille çarpışan öğrenci servisinde 12 öğrenci hafif yaralandı
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Burdur'da Armağan İnci Bulvarı'nda saat 20.00 sıralarında bir derneğe ait öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken servisteki 12 öğrenci hafif yaralandı ve Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Armağan İnci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki bir derneğe ait öğrenci servisi ile A.T. yönetimindeki 15 BB 615 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yara almadan kurtulurken öğrenci servisinde bulunan 12 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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