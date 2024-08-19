Burdur'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çavdır istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan Önder Ç. (40) idaresindeki 07 ESC 96 plakalı otomobil, refüj tarafından yolun sağ tarafına yaya olarak geçmek isteyen Hidayet Güç'e (60) çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hidayet Güç'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güç'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR