Burdur'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 63 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Gölhisar'da meydana gelen trafik kazasında, 63 yaşındaki otomobil sürücüsü Yavuz Yıldırım hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 63 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Gölhisar ilçesi Karapınar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Yıldırım (63) idaresindeki 48 AUJ 880 plakalı otomobil ile Serkan D. (24) yönetimindeki 06 BJU 192 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yavuz Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
