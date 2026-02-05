Haberler

Bucak'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 AAP 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

