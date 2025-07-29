Burdur'da Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Sanayi Mahallesi Orhangazi Caddesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durmuş Ü.(70) idaresindeki 15 AAU 998 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Süleyman M. A. (23) idaresindeki 15 AU 122 plakalı Fiat Tofaş otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Durmuş Ü. ile yanındaki Gülizar Ü. (70), Adnan A.A.Ü. (7), Mertcan Ü. (13) ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Furkan T. (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR