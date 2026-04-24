Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarından Burdur - Isparta kara yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman İ. (47) idaresindeki 15 AEF 472 plakalı otomobil ile Yüksel F.'nin (16) kullandığı plakasız motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Hüseyin T. (18) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı