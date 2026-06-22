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Burdur'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Burdur'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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Burdur'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Manastır Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. idaresindeki 15 AAZ 489 plakalı hafif ticari araç ile A.D.'nin kullandığı 26 ET 188 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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