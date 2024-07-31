Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır 10 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, Burdur - Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sadi Ö. idaresindeki 42 AZ 220 plakalı Nissan marka otomobil ile Yunus U. idaresindeki 34 HAL 551 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçtaki Ayşe U., Figen U., Muhittin E.U., Sultan U., Salih Ö., Faruk K.Ö., Dursun Ö. ve Kezban K.A. yaralandı. 1'i ağır 10 yaralı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tefenni Burdur İtfaiye Hastane Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title