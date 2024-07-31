Burdur'da Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır 10 Yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, Burdur - Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sadi Ö. idaresindeki 42 AZ 220 plakalı Nissan marka otomobil ile Yunus U. idaresindeki 34 HAL 551 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçtaki Ayşe U., Figen U., Muhittin E.U., Sultan U., Salih Ö., Faruk K.Ö., Dursun Ö. ve Kezban K.A. yaralandı. 1'i ağır 10 yaralı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR