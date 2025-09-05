Burdur'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR