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Burdur'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Burdur'da orman yangını büyümeden söndürüldü
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, köylüler ve ekiplerin koordineli çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, köylüler ile ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kağılcık köyü Yukarı Mahalle Taşoluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekipler ile vatandaşların koordineli çalışması sonucu alevler, çevredeki ormanlık alan ile yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otluk alanda zarar meydana geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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