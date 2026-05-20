Haberler

Burdur'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Burdur'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Burdur'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hızır İlyas Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 15 AY 489 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile İbrahim K.'nin kullandığı 15 AAZ 731 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı. Kazada servisteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak
Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış

6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Gideceği takımdaki yeni evi bile hazır
Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

Bunu da gördük! Sıcaktan bunalan politikacının yaptığına bakın
Irkçı Ben-Gvir'e kendi kabinesinden de tepki var: Sen İsrail'in yüzü değilsin

Irkçı bakana, kendi kabinesi de öfkeli! Demediğini bırakmadı
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Ve Süper Lig devi De Bruyne bombasını da patlattı
İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir