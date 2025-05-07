Burdur'da Nisan Ayında 901 Olay Meydana Geldi

Burdur'da Nisan ayında il genelinde toplam 901 olayın meydana geldiği bildirildi. Nisan ayı Genel Güvenlik Toplantısı, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Bilgihan, Nisan ayında il genelinde toplam 901 olayın meydana geldiğini belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.

Asayiş olayları

2025 yılı Nisan ayında kişilere karşı 236 olay meydana geldiğini açıklayan Vali Bilgihan, 2024 yılına oranla cinsel taciz suçlarında yüzde 75, kasten yaralama suçlarında ise yüzde 1 azalma sağlandığını kaydetti. Mal varlığına karşı ise 34 olayın yaşandığını ifade eden Bilgihan, özellikle otodan hırsızlık olaylarında yüzde 100 azalma olduğunu vurguladı.

İfadeye yönelik aranan 145 şahsın yakalandığını belirten Vali Bilgihan, hapis cezası bulunan 70 şahsın tutuklandığını, ayrıca 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 15 şahsın da adli makamlarca tutuklandığını açıkladı.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 11 tabanca ve 10 av tüfeği olmak üzere toplam 21 silah ele geçirildiğini açıklayan Bilgihan, bu silahlarla bağlantılı olarak 28 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Uyuşturucu operasyonlarında 18 tutuklama

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Nisan ayında toplam 49 olay meydana geldiğini belirten Vali Bilgihan, bu olaylardan 9'unun uyuşturucu imal ve ticareti, 40'ının ise kullanmak ve diğer suçlardan oluştuğunu söyledi. Operasyonlarda 46 şüphelinin gözaltına alındığını, 18'inin tutuklandığını, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Operasyonlarda 1 kilogram 357 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 40 gram metamfetamin, 21 gram eroin, 5,5 gram skunk, 2 gram esrar ve 25 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Siber suçlarda 30 hesaba işlem

Nisan ayında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde; terör suçları kapsamında 15, siber suçlar dahilinde 12, narkotik suçlar kapsamında ise 3 olmak üzere toplam 30 sosyal medya hesabının yasa dışı faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği ve bu hesaplarla ilgili işlem başlatıldığı açıklandı.

Trafik denetimlerinde 6 bin 888 sürücüye ceza

2025 yılı Nisan ayında toplam 111 bin 748 araç ve sürücüsünün sorgulandığını belirten Vali Bilgihan, bu rakamın geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 23 artış gösterdiğini ifade etti. Yapılan denetimlerde trafik yönünden kusurlu bulunan 6 bin 888 araca ve sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ticari taksilere yönelik 478 denetim yapılırken, 24 araca ceza kesildi. Okul servislerine yönelik 277 denetimde ise 11 araca idari işlem uygulandığı açıklandı. Nisan ayında meydana gelen kazalarda ise can kaybı yaşanmadığı, ölümlü kazalarda geçen yıla göre yüzde 100 azalma sağlandığı belirtildi.

Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Vali Bilgihan, il genelinde 7 bin 670 geçici koruma altındaki Suriyeli, bin 589 ikamet izni bulunan ve 931 uluslararası koruma altında olmak üzere toplam 10 bin 190 yabancının yasal kalış hakkı bulunduğunu söyledi.

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 382 yabancı şahsa kimlik denetimi yapıldığını, 38 düzensiz göçmenin tespit edilerek haklarında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde ise DEAŞ terör örgütüne yönelik 1 operasyon gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. - BURDUR