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Burdur'da 7 ilçede "Narko Kapan" operasyonu: 2 tutuklama

Burdur'da 7 ilçede 'Narko Kapan' operasyonu: 2 tutuklama
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Burdur'da jandarma ekiplerince 7 ilçede eş zamanlı düzenlenen Narko Kapan operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Burdur'da jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik 7 ilçede eş zamanlı düzenlenen "Narko Kapan" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Temmuz'da Bucak, Gölhisar, Ağlasun, Çavdır, Tefenni, Yeşilova ve Merkez ilçelerinde eş zamanlı "Narko Kapan" operasyonu gerçekleştirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak suçlarına yönelik yürütülen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 2 gram esrar, 60 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai), 15 gram kenevir tohumu, 0,2 gram metamfetamin, 48 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile 87 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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