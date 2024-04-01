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Burdur'da Muhtarlık Seçimleri Sonrası Kavga: 3 Kişi Yaralandı

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Burdur'da Çatağıl köyünde muhtarlık seçimleri sonrası iki muhtar adayı ve yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi taş ve sopalarla yaralandı.

Olay, Burdur merkeze bağlı Çatağıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, muhtarlık seçimlerinde aday olan Nadir Altın seçimi diğer muhtar adayı Kemal Akbulut'a karşı kazandı. Sonucu kabul etmeyenler ile Nadir Altın'ın yakınları arasında çıkan gerginlik sonrası köyde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

İddialara göre, sabah saatlerinde kazanan tarafın evlerinde suyun kesik olduğu fark edildi. Bunun üzerine köyün 1 kilometre dışarısında bulunan dalgıç pompanın yanına giden Nadir Altın'ın yakınları borulara zarar verildiğini görünce tamir etmek için çalışmaya başladı.

Bu sırada çalışma yapan köylülerin yanında gelen 25 kişilik grup Nadir Altın ve akrabalarına taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar M.K., A.K. ve T.Ç. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tedbir olarak hastane önünde güvenlik önlemi alırken olayın tarafları ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURDUR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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