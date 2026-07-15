Haberler

Tarlaya uçan minibüs kazasında yaralanan kadın 24 gün sonra vefat etti

Tarlaya uçan minibüs kazasında yaralanan kadın 24 gün sonra vefat etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Ağlasun ilçesinde minibüsün tarlaya uçması sonucu 8 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan Emine Keskin, 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde minibüsün tarlaya uçması sonucu meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan Ş.A., S.K., A.K., Y.H., G.K., Ş.S. ve Emine Keskin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Keskin, 24 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Emine Keskin'in cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilerek Sakarca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı