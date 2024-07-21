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Burdur'da Mermer Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

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Burdur'un Tefenni ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan bir işçi, mermer kesme makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, ancak genç işçi kurtarılamadı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde çalıştığı fabrikada mermer kesme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tefenni ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Hüseyin Mert Kök (23) mermer kesme makinasına sıkışarak ağır yaralandı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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