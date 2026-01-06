Haberler

Dağda mahsur kalan keçi ekipler tarafından kurtarıldı

Dağda mahsur kalan keçi ekipler tarafından kurtarıldı
Güncelleme:
Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan gebe keçi, ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, dün Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesi Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gebe bir keçinin dağlık ve sarp arazide 4 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi bölgeye intikal etti. Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmanın ardından keçi güvenli şekilde mahsur kaldığı yerden kurtarılarak, sahibine teslim edildi. - BURDUR

500

