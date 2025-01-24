Burdur'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Burdur'un Altınyayla ilçesi Altınyayla-Gölhisar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. (74) idaresindeki 15 AAU 334 plakalı Kia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet E. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR