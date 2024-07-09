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Burdur'da Konsomatris Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 2 aylık çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda konsomatris olarak çalışan kadınları fuhuşa zorlayan ve müşterilere şantaj yaparak para talep eden 4 kişi gözaltına alındı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ay boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda konsomatris olarak çalışan kadınları para karşılığında fuhuşa zorlayan ve müşterilere senet imzalatıp şantaj ve tehdit eden 4 kişi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 ay süren çalışmaları sonrasında İl merkezinde, faaliyet gösteren bir gazinoda konsomatris olarak çalışan kadınların para karşılığında fuhuşa zorlandığı, iş yerine gelen müşterilere pazarlandığı ve bazı müşterilere zorla senet imzalatılarak tehdit ve şantajda bulunulduğu tespit edilmesi üzerine 5 Haziran günü 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda S.K., D.D, L.Ö. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 1adet ruhsatsız tüfek, 68 adet fişek, 2 adet muşta ve 1adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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