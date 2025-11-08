Burdur'da Kereste Fabrikasında Çalışan İşçi Kolunu Hisar Makinesine Kaptırarak Ağır Yaralandı

Burdur'da kereste fabrikasından çalışan işçi hisar makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeşilyayla Kereste'de meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Ş.T. (37), hisar makinesinde çalışırken henüz bilinmeyen bir şekilde kolunu hisar makinesine kaptırdı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolunu kaybeden Ş.T. burada yapılan tedavinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Sevk edilmesi sırasından görüntü çeken basın mensuplarına ise hastanede çalışan özel güvenlikler engel oldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR