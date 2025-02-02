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Burdur'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücünün otomobili refüjdeki ağaçları devirerek takla attı. Sürücü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde refüjdeki ağaçları devirerek takla atan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 05.30 sıralarında Gölhisar ilçesi Armutlu Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Akay (26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları devirip takla attı. Kazada araçta sıkışan Akay ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan Akay sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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