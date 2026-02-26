Burdur'da kayıp olarak aranan adam aracında ölü bulundu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde akşam saatlerinden beri kayıp olarak aranan adam, arazide aracının içerisinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Gölhisar ilçesi Karapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.Ş. (52) dün evinden 15 HL 235 plakalı otomobili ile evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine gelmemesi üzerine ailesi tarafından Şakman için kayıp başvurusunda bulunuldu. Sabah saatlerinde ise Ç.Ş'nin aracı bölgede bulunan bir çoban tarafından bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Ç.Ş araç içerisinde tüfekle vurulmuş halde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından Ç.Ş'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı