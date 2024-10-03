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Burdur'da Kaybolan 42 Küçükbaş Hayvan Dron ile Bulundu

Burdur'da Kaybolan 42 Küçükbaş Hayvan Dron ile Bulundu
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde kaybolan 42 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından yapılan dronlu arama sonucu dağlık arazide bulundu ve sahibine teslim edildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 42 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dron kamera ile yaptığı çalışmada koyunları dağlık arazide bularak sahiplerine teslim etti.

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı İğdir köyünde 25 Eylül günü bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 42 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, dağlık ve sarp arazide dron kamera yardımıyla bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Yeşilova burdur

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