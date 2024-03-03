Burdur'da Kavşakta Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı

Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Burdur merkez Konak mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstasyon Caddesi'nde seyir halinde olan O.O. idaresindeki 15 ACP 209 plakalı Audi marka otomobil kavşağa geldiği esnada Cengiz Topel Caddesi'nden yola çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 ACB 902 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kaldırımda bulunan ağaca çarpan Volkswagen otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza nedeniyle kapalı olan yol araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. - BURDUR