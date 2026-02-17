Haberler

Kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da kavşakta yan yola dönmeye çalışan otomobil, gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan iki genç yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur'da kavşakta yan yola dönmeye çalışan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazada motosiklette bulunan gençler metrelerce sürüklenirken kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Armağan İlgi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Enes K. idaresindeki 32 HT 912 plakalı TOFAŞ marka otomobil, kavşaktan yan yola dönmeye çalıştığı sırada karşı seriden gelen Halil Emre Ü.'nün (16) kullandığı 15 ADY 594 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Hasan Cemal T. (16) metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin dönmeye çalışması, motosikletin hızla gelmesi, çarpışma anı ve motosiklette bulunan çocukların metrelerce sürüklenmesi yer alıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
