Burdur'da kar yağışı nedeniyle birçok araç yola kaldı

Burdur'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı. Çok sayıda araç yolda kalırken, kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonrası yollar 3 saat sonra açıldı.

Burdur'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından birçok araç yolda kalırken yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

Burdur'da akşam saatlerinde şehir merkezi başta olmak üzere birçok ilçede kar yağışı başladı. Şehir merkezinde yer yer birikmeler olurken Büğdüz yolunda birden etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolun eğiminin fazla olması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken birçok araç ise yolda kaldı. Uzun süren bekleyişin ardından kar küreme araçları ile yol temizlik çalışması başladı. Ekipler tarafından yapılan tuzlama çalışmasının ardından sürücüler 3 saat sonra yollarına devam etti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
