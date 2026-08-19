Bucak'ta Kamyondan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde dağdan kesilen ağaçları taşıyan kamyondan düşen 53 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dağdan kesilen ağaçları taşıyan kamyonun üzerinden düşen Mehmet Günay (53) düşmenin etkisiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Günay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günay'ın cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı