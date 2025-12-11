Haberler

Kalorifer kazanı patladı, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Kalorifer kazanı patladı, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Gölhisar ilçesinde bir evde kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evde kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça Kasabası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'e ait evde kalorifer kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yangın bitişiğindeki eve sıçramadan uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi. - BURDUR

