Burdur'da kalorifer kazanın patladı, ev kullanılmaz hale geldi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kalorifer kazanın patlaması sonucu meydana gelen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y.'ye ait bir evde kalorifer kazanın patlamasının sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde kimsenin olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. - BURDUR