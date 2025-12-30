Haberler

Burdur'da kalorifer kazanın patladı, ev kullanılmaz hale geldi

Burdur'da kalorifer kazanın patladı, ev kullanılmaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kalorifer kazanın patlaması sonucu çıkan yangın bir evi kullanılmaz hale getirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kalorifer kazanın patlaması sonucu meydana gelen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y.'ye ait bir evde kalorifer kazanın patlamasının sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde kimsenin olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi